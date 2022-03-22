Первенство Владивостока по гандболу выиграла команда из Уссурийска

Во Владивостоке в спорткомплексе "Юность" прошло юношеское первенство города по гандболу. Принявшее участие в турнире уссурийская команда обыграла всех соперников и заняла первое место, сообщает ИА UssurMedia.
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