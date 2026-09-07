Почему в Швейцарии само слово «нейтралитет» превратилось в синоним государственной измены, а членство в НАТО — в добродетель? Как получилось, что левые партии, созданные для защиты трудящихся, сегодня активнее всех требуют отправить рабочих на войну? Почему в швейцарской политической брошюре слово «Путин» упоминается 15 раз, а слова «нейтралитет» .
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