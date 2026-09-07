Поче­му в Швей­ца­рии само сло­во «ней­тра­ли­тет» пре­вра­ти­лось в сино­ним госу­дар­ствен­ной изме­ны, а член­ство в НАТО — в доб­ро­де­тель? Как полу­чи­лось, что левые пар­тии, создан­ные для защи­ты тру­дя­щих­ся, сего­дня актив­нее всех тре­бу­ют отпра­вить рабо­чих на вой­ну? Поче­му в швей­цар­ской поли­ти­че­ской бро­шю­ре сло­во «Путин» упо­ми­на­ет­ся 15 раз, а сло­ва «ней­тра­ли­тет» .