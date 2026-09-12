Лавров: приглашение Зеленского в Москву - жест доброй воли со стороны РФ

Приглашение украинского лидера Владимира Зеленского в Москву уже является огромным жестом доброй воли со стороны России.
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