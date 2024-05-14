Археологи нашли самое древнее изображение пещерного льва в Италии

Недавно группа учёных под руководством Дарио Сигари из Национального центра научных исследований Франции завершила анализ каменного обломка, обнаруженного много лет назад в маленьком гроте Романелли, который находится в регионе Апулия на адриатическом побережье Италии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии