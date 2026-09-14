«Газпром» сообщает о временном прекращении поставок газа России в Армению

Поставки российского газа в Армению по газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» временно приостановят с 15 по 25 сентября из-за ремонта на территории России.
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