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В республике Крым построят три мусороперерабатывающих предприятия

В республике Крым построят три мусороперерабатывающих предприятия

Крым планирует достичь 100% обработки бытовых отходов к 2027 году, в ближайшие годы на полуострове построят три мусороперерабатывающих предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Виктории Абрамченко.

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