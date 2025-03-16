Формула-3. Австралия. Камара выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 4-й

Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара одержал дебютную победу с поула в основной гонке «Формулы-3». Вторым финишировал его напарник Ноа Стремстед, третьим – гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наель, четвертым – Никита Бедрин из «Эй-Ай-Экс Рейсинг».
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