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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
    Потому что он - гнида.Медведев о том, п...
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    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Формула-3. Австралия. Камара выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 4-й

Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара одержал дебютную победу с поула в основной гонке «Формулы-3». Вторым финишировал его напарник Ноа Стремстед, третьим – гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наель, четвертым – Никита Бедрин из «Эй-Ай-Экс Рейсинг».

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