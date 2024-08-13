Пять этажей искусства: художественная роспись украсит фасад еще одного дома в Тайшете

Тайшет готовится к появлению нового арт-объекта, который станет ярким украшением городской среды. Второй год подряд в рамках проекта «Музей под открытым небом» художники преображают фасады многоквартирных домов, превращая их в настоящие произведения искусства.
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