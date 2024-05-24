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Вратаря новокузнецкого «Металлурга» развели на 3 млн рублей

Вратаря новокузнецкого «Металлурга» развели на 3 млн рублей

Хоккеист попался на классическую схему с безопасным счётом.фото: metallurg-nk.ru--> Вратарь новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданц лишился 3 млн рублей из-за мошенников, которые обманули его от имени гендиректора клуба.

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