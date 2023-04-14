Юго-Восточный Курьер

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Андрей Бочкарёв: Свыше 600 московских строек полностью перевели в «цифру»

Андрей Бочкарёв: Свыше 600 московских строек полностью перевели в «цифру»

Это возможно благодаря российским разработкам О том, что на 611 стройках Москвы документооборот был полностью переведен в цифровой вид, сообщает заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Андрей Бочкарёв.

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