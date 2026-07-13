Врач Варданян: аллергикам утром нельзя открывать окна из-за пика выброса пыльцы

Аллергикам не стоит открывать окна утром, потому что пик выброса пыльцы приходится на ранние часы. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.
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