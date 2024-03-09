Александр Прудник: «Кандидаты от КПРФ и ЛДПР обращены в прошлое»

«Особенность нынешних выборов президента России состоит в том, что ни избиратели, ни участвующие в них кандидаты не сомневаются, кто станет их победителем по результатам голосования, — сказал старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, комментируя стратегию и тактику избирательных кампаний кандидатов и их программы.