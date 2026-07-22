Британские войска у границ России: Эстония готовится к худшему

AB

Andrey B-V

1200 англосаксов это сила немереная! Это круто, даже круче чем рога у горного барана! А по сути это куча некчемных и убогих приматов, пытающихся изобразить нечто похожее на войско. Вот только у англосаксов самим воевать как то нее очень получалось со времен Крестовых походов. Их херачили практически все, кто с ними воевал. Их долбили папуасы, их долбили буры в Африке, их долбили даже лягушатники при мусьё Наполеоне, их долбили афганские пуштуны, их морщили и долбили сипаи в Индии, в 1-ю Мировую умением воевать Англия не славилась ни с какого бока, даже на море и то немчура их охерачивала. Скажите а Крымская война 1854-55 годов? Отвечу, да в Крыму англосаксы учувствовали в поражении Русской Армии, но под Балаклавой был поставлен крест на элите Англии, уничтожен цвет англосаксонской нации! А Петропавловск-Камчатский и Соловецкий монастырь англосаксы не то, что не захватили, а позорно бежали от туда быстрее собственного визга. Про 2-ю Мировую, нашу Великую Отечественную даже говорить не буду. в 1940-41 годах япошки так отметелили англосаксов на Востоке, что теперь про это в Англии даже вспоминать не принято, одна капитуляция Бангкока чего стоила! В Европе англосаксы воевали тоже не кисло, героический драп из Дюнкерка и крики о помощи в 1944 году из за ударов немчуры по союзничкам в Бельгии и Франции, тогда 2-й Фронт чуть не издох и если бы товарищ Сталин не дал приказ Жукову, Коневу и Рокосовскому, то немчура бы снова вышла к проливу Ла-Манш. А после 2-й Мировой где англосаксы отличились храбростью и умением воевать? А НИ ГДЕ! Везде их херачили все с кем они пытались воевать. По этому то и рухнула Британская империя, а осталась сейчас только Англия и ни чего более. А те 1200 рыл англосаксонских вояк в Эстонии это не более чем заготовки для морга.