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El País: беседа Трампа и Карни стала попыткой сгладить разногласия США и Канады

El País: беседа Трампа и Карни стала попыткой сгладить разногласия США и Канады

Состоявшаяся телефонная беседа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и руководителя канадского правительства Марка Карни стала первой попыткой сгладить разногласия двух стран после разрыва отношений из-за введения пошлин со стороны Вашингтона.

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