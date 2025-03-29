El País: беседа Трампа и Карни стала попыткой сгладить разногласия США и Канады

Состоявшаяся телефонная беседа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и руководителя канадского правительства Марка Карни стала первой попыткой сгладить разногласия двух стран после разрыва отношений из-за введения пошлин со стороны Вашингтона.
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