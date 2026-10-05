В Грозном состоялась инаугурация Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. «Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики», — цитирует Кадырова РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Диетолог Плотнико...
- ОЖ Дмитриев заявил, ...
- Путин: внешние си...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым