64% продаж новых авто в Нижегородской области приходится на китайские марки, сообщает ИА «Время Н». По словам коммерческого директора одного из крупнейших автомобильных маркетплейсов России Виктории Курчановой, рынок новых автомобилей делится на китайский и российский сегменты в соотношении 63,69% на 31,14%.
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