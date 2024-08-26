64% продаж новых авто в Нижегородской области приходится на китайские марки, сообщает ИА «Время Н». По словам коммерческого директора одного из крупнейших автомобильных маркетплейсов России Виктории Курчановой, рынок новых автомобилей делится на китайский и российский сегменты в соотношении 63,69% на 31,14%.