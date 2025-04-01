Трампа предупредили о ядерной уязвимости США перед Китаем

Группа влиятельных консерваторов и законодателей США предупредила администрацию президента Дональда Трампа, что у страны нет достаточного тактического ядерного оружия для сдерживания Китая в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.
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