В «Химках» опровергли увольнение Талалаева

Генеральный директор «Химок» не подтвердил увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера. Генеральный директор «Химок» Николай Оленев фактически опроверг информацию, согласно которой в клубе решили расстаться с главным тренером Андреем Талалаевым.
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