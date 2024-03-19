Путин пообещал учесть предложение Зюганова о визите в КНР

Президенту РФ Владимиру Путину можно было бы начать новый президентский срок с визита в Китай, где Россию очень любят, заявил 19 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи главы государства с лидерами думских фракций в Кремле.
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