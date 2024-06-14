В России предлагают обязать школьников учиться плавать перед летними каникулами

Занятия могли бы вести сотрудники МЧС и тренеры Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проводить обязательные практические занятия для школьников перед летними каникулами.
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