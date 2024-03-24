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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Заворачиваем половинки картофеля в фольгу и добавляем немного мяса с луком. Слоеная закуска за полчаса

Пожалуй, это один из самых быстрых рецептов вкусной и сытной слоеной закуски из картошки и мяса. На подготовку блюда уйдет максимум семь минут, затем мы просто завернем все в фольгу и подождем полчаса, пока еда приготовится сама.

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