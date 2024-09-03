«Кошмар»: Долина заявила о постоянном давлении на нее из-за квартиры

Певица Лариса Долина, лишившаяся своей квартиры в центре Москвы, обвинила покупательницу в постоянном давлении, а также заявила о взломе своего аккаунта Instagram* (принадлежит Meta, организация признана экстремистской в РФ и запрещена).
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