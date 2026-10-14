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Нижегородская правда

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Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом назначили 10 дополнительных рейсов

Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом назначили 10 дополнительных рейсов

С 18 по 25 октября 2026 года между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом будет организовано 10 дополнительных рейсов.

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