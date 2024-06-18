ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор»

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, направляясь в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан» в Пхеньяне, обменивались «сокровенными думами» и мнениями о развитии отношений двух стран, а после провели «задушевный разговор».