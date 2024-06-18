Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 070 подписчиков

ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор»

ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор»

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, направляясь в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан» в Пхеньяне, обменивались «сокровенными думами» и мнениями о развитии отношений двух стран, а после провели «задушевный разговор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх