ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор»

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, направляясь в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан» в Пхеньяне, обменивались «сокровенными думами» и мнениями о развитии отношений двух стран, а после провели «задушевный разговор».
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