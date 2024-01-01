Ожидания не оправдались: Чонгук о встрече с Ви после Нового года

В Южной Корее все стабильно: наши любимчики из BTS служат в армии и набираются нового опыта, но сегодня появилась новость от приближенного Чонгука (Jungkook), заявившего о том, что он встретился с Тэхеном (Taehyung) после нескольких недель разлуки с лучшим другом.
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