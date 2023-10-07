Азаров посоветовал украинцам позаботиться о своей безопасности самим

Безопасность украинского народа — это дело самих украинцев, которых власти могут использовать их в своей «грязной политической игре», 7 октября заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
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