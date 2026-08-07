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Морьентес о Родри в «Барсе»: «Реал» просто не хотел его подписывать. Клуб может прозевать какого-нибудь 14-летнего правого защитника, но не игрока такого масштаба. Это просто плохая шутка»

Экс-форвард « Реала » Фернандо Морьентес не считает, что мадридский клуб упустил Родри. По его мнению, «Реал» изначально не был заинтересован в трансфере хавбека « Манчестер Сити ».

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