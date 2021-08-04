Начальник Главного контрольного управления Севастополя Вячеслав Аксенов провел инспекцию продуктового гипермаркета «Безцен», расположенного на проспекте Генерала Острякова, с целью фиксации цен на основные социально значимые продукты питания.
Начальник Главного контрольного управления Севастополя Вячеслав Аксенов провел инспекцию продуктового гипермаркета «Безцен», расположенного на проспекте Генерала Острякова, с целью фиксации цен на основные социально значимые продукты питания.
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