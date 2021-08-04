Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    В нынешней России всякая свинота вроде этого Ковалёва подолгу живёт. Все условия для моральных педерастов сегодня в с...Умер известный ро...
  • валерий андреев
    В Питере давно уже прошла эта амнистия. Город разорвал договора аренды с гаражниками, а потом, так же просто, их снес...Анюхина рассказал...
  • Матвеич
    И ЭТО всё, на что они способны? А как же всё остальное - вернуть нормальное образование, бесплатную медицину, техни...«Справедливая Рос...

Вячеслав Аксенов провел инспекцию продуктового гипермаркета «Безцен»

Вячеслав Аксенов провел инспекцию продуктового гипермаркета «Безцен»

Начальник Главного контрольного управления Севастополя Вячеслав Аксенов провел инспекцию продуктового гипермаркета «Безцен», расположенного на проспекте Генерала Острякова, с целью фиксации цен на основные социально значимые продукты питания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх