Глава РФПИ Дмитриев назвал продуктивными переговоры Путина и Уиткоффа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге прошла продуктивно.
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