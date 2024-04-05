Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Власти города позаботятся о том, чтобы учителя имели все возможности для повышения качества преподавания В 2024 году в московских школах будет внедрен единый стандарт предпрофессионального образования для учебных классов, связанных с медициной, инженерией, медиа и другими областями.
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