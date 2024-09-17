Wildberries уменьшает в два раза стоимость приемки товаров для продавцов

Wildberries с 16 сентября снизил цену приемки товаров для продавцов в два раза, о чем сообщает РБК. «В преддверии высокого сезона Wildberries снизила базовый тариф на все типы поставок на объекты маркетплейса, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги с учетом приближения периода пикового спроса.
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