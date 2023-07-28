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Сверхтяжёлую ракету SpaceX Falcon Heavy на стартовой площадке видно из космоса: фото

Сверхтяжёлую ракету SpaceX Falcon Heavy на стартовой площадке видно из космоса: фото

На фотографиях, полученных с одного из спутников обработки изображений Maxar Technologies, можно увидеть ракету-носитель SpaceX Falcon Heavy, стоящую на стартовой площадке LC-39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

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