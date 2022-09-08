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В России и Индонезии начали работу над возобновлением прямых авиарейсов

В России и Индонезии начали работу над возобновлением прямых авиарейсов

Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Индонезией и Россией прорабатывают представители обеих стран, заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес 8 сентября в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

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