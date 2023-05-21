smi.today

4 341 подписчик

Президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

Президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме, об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой администрацию южнокорейского лидера.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх