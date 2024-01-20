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«Война Америки»: США уличили в желании продолжить конфликт на Украине

«Война Америки»: США уличили в желании продолжить конфликт на Украине

Американские власти отчаянно стремятся предоставить Украине новое финансирование для продолжения конфликта с Россией, хотя президент Незалежной Владимир Зеленский просил на экономическом форуме в Давосе о мирных переговорах.

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