Американские власти отчаянно стремятся предоставить Украине новое финансирование для продолжения конфликта с Россией, хотя президент Незалежной Владимир Зеленский просил на экономическом форуме в Давосе о мирных переговорах.
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