Рецепт сметанного торта»Дамский каприз»

На праздники очень хочется побаловать своих любимых вкусным и сладким тортиком. Предлагаю вашему вниманию очень аппетитный, тающий во рту торт, который сможет приготовить любая начинающая домохозяйка, «Дамский каприз».
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