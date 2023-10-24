На ОДК-УМПО приняли первых мультиспециалистов из Производственно-учебного центра Ростеха

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация В Производственно-учебном центре Ростеха на базе уфимского ОДК-УМПО Объединенной двигателестроительной корпорации завершила обучение первая группа мультиспециалистов, владеющих пятью профессиями.
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