Житель Кавказа украл ноутбуки в Калуге, а попался после кражи в Липецке

28-летний ранее судимый безработный житель Кабардино-Балкарии обворовал два магазина в Калуге, украв там ноутбуки на общую сумму в 170 тысяч рублей28-летний ранее судимый безработный житель Кабардино-Балкарии обворовал два магазина в Калуге, украв там ноутбуки на общую сумму в 170 тысяч рублей.
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