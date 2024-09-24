Житель Кавказа украл ноутбуки в Калуге, а попался после кражи в Липецке

28-летний ранее судимый безработный житель Кабардино-Балкарии обворовал два магазина в Калуге, украв там ноутбуки на общую сумму в 170 тысяч рублей28-летний ранее судимый безработный житель Кабардино-Балкарии обворовал два магазина в Калуге, украв там ноутбуки на общую сумму в 170 тысяч рублей.