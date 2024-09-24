НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Житель Кавказа украл ноутбуки в Калуге, а попался после кражи в Липецке

Житель Кавказа украл ноутбуки в Калуге, а попался после кражи в Липецке

28-летний ранее судимый безработный житель Кабардино-Балкарии обворовал два магазина в Калуге, украв там ноутбуки на общую сумму в 170 тысяч рублей28-летний ранее судимый безработный житель Кабардино-Балкарии обворовал два магазина в Калуге, украв там ноутбуки на общую сумму в 170 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх