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Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время.

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