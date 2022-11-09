В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о серии краж

В ходе следствия установлено, что в мае нынешнего года 35-летний житель пригородного села Ильинка и 26-летний житель краевого центра подельник совершили в Индустриальном районе серию хищений.
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