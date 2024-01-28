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ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской

ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской

Федеральную налоговую службу (ФНС) просят проверить VIP-блогера Инну Тлиашинову на соблюдение налогового законодательства и использование схем ухода от налогов Елены Блиновской, обвиненной в сокрытии доходов.

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