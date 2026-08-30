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Представитель Батракова: «Красивая история для Алексея — закончить карьеру в «Локомотиве»

Представитель Батракова: «Красивая история для Алексея — закончить карьеру в «Локомотиве»

Владимир Кузьмичев, представить российского полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова, высказался о возможном возвращении своего клиента в московский «Локомотив».

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