Французов возмутили слова журналиста о «страхе» России перед Украиной

Французское издание Le Figaro опубликовало материал журналиста Тьерри Волтона, в котором он попытался возложить вину за конфликты на постсоветском пространстве на Россию и «автократические элиты» республик, образовавшихся на фоне распада СССР.
Французское издание Le Figaro опубликовало материал журналиста Тьерри Волтона, в котором он попытался возложить вину за конфликты на постсоветском пространстве на Россию и «автократические элиты» республик, образовавшихся на фоне распада СССР.
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