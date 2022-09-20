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Французов возмутили слова журналиста о «страхе» России перед Украиной

Французов возмутили слова журналиста о «страхе» России перед Украиной

Французское издание Le Figaro опубликовало материал журналиста Тьерри Волтона, в котором он попытался возложить вину за конфликты на постсоветском пространстве на Россию и «автократические элиты» республик, образовавшихся на фоне распада СССР.

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