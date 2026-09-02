Происшествия
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Происшествия

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В Севастополе завершено расследование уголовного дела о самоуправстве и повреждении чужого имущества

Следователем следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району завершено предварительно следствие по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.

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