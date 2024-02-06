Репке: затягивание принятия закона о мобилизации несет угрозу взятия Киева

Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке заявил, что медлительность в принятии закона о мобилизации на Украине несет угрозу для ВСУ, поскольку российская армия "приближается все ближе к Киеву".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии