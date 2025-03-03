Справедливости хотите, отдавайте приватизированные квартиры государству

З

Зинаида

А кто такие олигархи? И почему во время приватизации все, что принадлежало государству оказалось в руках кучки дельцов,которые стали называться ОЛИГАРХАМИ? В СССР даже будь ты гением и получай самую высокую оплату за свой труд , выкупить все богатства честным путем у государства никто бы не мог. Все принадлежащее народу оказалось в руках кучки воров ,которые ещё при советской власти должны были сидеть за решеткой! И о какой проверке законности приобретении богатств страны может идти речь, если они изначально были скуплены ворьем?