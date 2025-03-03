Дел мастер Чиновник в сфере ЖКХ назвал приватизацию квартир ошибкой и предложил отбирать жилье у тех, кто их приватизировал бесплатно.
Справедливости хотите, отдавайте приватизированные квартиры государству
Комментарии
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АндрейБорков
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2 час.
Владимир Фердман
Если посмотреть на доли участников строительства жилья, то непосредственно государственных денег было не более 30%. Остальное финансирование осуществлялось предприятиями и частными лицами.
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1 час.
З
Зинаида
А кто такие олигархи? И почему во время приватизации все, что принадлежало государству оказалось в руках кучки дельцов,которые стали называться ОЛИГАРХАМИ? В СССР даже будь ты гением и получай самую высокую оплату за свой труд , выкупить все богатства честным путем у государства никто бы не мог. Все принадлежащее народу оказалось в руках кучки воров ,которые ещё при советской власти должны были сидеть за решеткой! И о какой проверке законности приобретении богатств страны может идти речь, если они изначально были скуплены ворьем?
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1 час.
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