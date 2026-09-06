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Тюкавин — об удалении в игре со «Спартаком»: не было умысла ударить соперника

Тюкавин — об удалении в игре со «Спартаком»: не было умысла ударить соперника

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал своё удаление в матче седьмого тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

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