Подрядчик из Дагестана устроил схематоз в Ялте с бюджетными деньгами

Как ООО зарегистрированное на Кавказе получило контракты на 145 миллионов рублей не сообщается. Следствие установило, что 15 миллионов были украдены через подельников, предоставивших акты выполненных работ не соответствующие действительности, что соответствует практически 10% закантрактованной суммы, выделенной на благоустройство общественных территорий.
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