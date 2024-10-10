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Петербургский дневник

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Генерал Алаудинов: Зеленского вряд ли оставят в живых на фоне провалов ВСУ

Он напомнил, что СВО завершится в этом году Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, Владимира Зеленского теперь «вряд ли оставят в живых» западные кураторы.

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