Он напомнил, что СВО завершится в этом году Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, Владимира Зеленского теперь «вряд ли оставят в живых» западные кураторы.