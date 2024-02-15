В Москве построили более 2,2 млн квадратных метров медицинских объектов с 2011 года

В Москве с 2011 года построили почти 160 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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